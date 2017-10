Une première en France : des passages piétons à effet 3D !

Voilà une idée originale en faveur de la sécurité routière ! La ville de Cysoing au sud de Lille vient d'installer 2 passages piétons à effet 3D. C'est une première en France, et c'est bluffant !

Les automobilistes sont d'abord surpris. "On a l'impression que c'est en relief" dit Françoise au volant de sa voiture. Et c'est vrai qu'il y a de quoi se faire avoir. De face on a l'impression que le passage piéton est surelevé, comme si des blocs de béton remplaçaient les bandes blanches. Pas du tout, il est aussi plat qu'un passage classique. "En fait, explique le maire de Cysoing Benjamin Dumortier, l'astuce vient d'un effet d'optique provoqué par la perspective et la peinture. Aux bandes blanches classiques, on a ajouté des nuances de gris qui donnent cet effet relief en 3D".

Cysoing est la première ville en France a expérimenter ces passages piétons à effet 3D. "C'est une habitante qui nous a donné l'idée via Facebook. Car elle avait vu ça en Scandinavie. Et comme la sécurité routière est une de nos priorités on s'est rapprochés de l'entreprise de signalisation et on s'est dit pourquoi pas" ajoute le maire. Ces deux passages piétons n'ont pas été placés n'importe où, ils sont situés près d'une école, dans une zone 30, où cette limitation de vitesse n'est pas toujours bien respectée. Et l'accueil des riverains est pour l'instant très positif "Si ça peut faire ralentir les voitures c'est tant mieux" dit une voisine.