Une première en France : la Ville de Béziers distribue gratuitement aux parents des tests de détection du cannabis

Grande campagne d'affichage , journal municipal consacré au sujet...la Ville de Béziers veut frapper fort contre l'usage de cannabis chez les adolescents. Les parents peuvent désormais se fournir gratuitement en tests salivaires dans les maisons de quartier.

Robert Ménard, le maire de Béziers, résolument pour la pénalisation de la consommation de toute drogue et contre les salles de shoot , vient de lancer une grande opération de prévention .

La Ville a acheté 400 tests salivaires de détection de cannabis pour une facture globale de 5 000€ et les met à destination des parents d'adolescents . Les adultes peuvent retirer de manière anonyme les tests dans les maisons de quartier Martin Luther King, Albert Camus, Vaclav Havel et Georges Brassens.A eux, ensuite, d'entamer le dialogue avec leurs adolescents et le cas échéant, de se rapprocher des professionnels de santé pour les aider à adopter la bonne attitude.

C'est une première en France, on va voir si ça marche

Robert Ménard fier d'être le premier maire à offrir des tests salivaires

Le bulletin municipal de Béziers © Radio France - Gaëlle Schüller

Les ados sont partagés mais certains doutent que cela fonctionne...

Il faudrait mettre les tests sur les pailles à Mac Do !

Les ados à la sortie du lycée Henri IV à Béziers

Les parents ne sont pas plus unanimes .

Quand on le saura, qu'est ce qu'on va faire après?

Et après, qu'est ce qu'on fait ?

Le maire de Béziers annonce que si les parents adhèrent à cette initiative, l'opération sera poursuivie et les tests seront même affinés pour détecter non seulement le cannabis mais aussi la cocaïne, l'héroïne et les amphétamines.