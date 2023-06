Une première en Mayenne : à Craon, le Super U achète un chariot de courses adapté aux enfants handicapés

Faire ses courses est devenu beaucoup plus simple pour les parents d'enfants handicapés qui habitent Craon dans le Sud-Mayenne. Le supermarché Super U a fait l'acquisition d'un chariot adapté aux enfants en situation de handicap. C'est notamment grâce à la persévérance de Vanessa Madiot, mère de Zoé, une enfant de 5 ans atteinte du syndrome de West, syndrome qui provoque des crises épileptiques.

Une première en Mayenne

Vanessa Madiot a donc du batailler avec l'aide de professionnels de santé pour que le Super U achète ce chariot spécialisé. Quand elle se rend au Super U de Craon pour en faire la demande, c'est la première fois en 30 ans de métier qu'Alain Vallée, le responsable du magasin, entend ce genre de requête : "Quand Madame Madiot a fait la demande, c'était la première fois que j'entendais parler de ce genre de chariots spécialisés. J'ai alors cherché sur Internet, mais je n'ai rien trouvé. En fait, je ne cherchais pas au bon endroit. C'est grâce à l'association en relation avec Madame Madiot que j'ai pu trouver. On m'a dit de regarder sur le site Caddie et en effet, je l'ai vu et je l'ai donc acheté. Ça nous a coûté environ 700 euros hors taxes, soit sept fois plus cher qu'un caddie classique", détaille-t-il.

Le caddie aménagé spécialement pour les enfants handicapés, disponible au Super U de Craon © Radio France - Océane Zitouni

L'association dont Alain Vallée parle, c'est en réalité le service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de Laval. Céline Roy y travaille comme ergothérapeute. C'est elle qui s'occupe de la petite Zoé et c'est en partie grâce à son appui que les choses ont pu se faire : "Madame Madiot a eu besoin que je vienne appuyer sa demande parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement démocratisé, notamment en Mayenne. En fait, j'ai fait des recherches de mon côté et j'ai pu constater que ça existait déjà en Ille-et-Vilaine. J'ai donc pris contact avec la société Caddie qui a créé ce caddie aménagé et j'ai alors proposé au Super U de Craon de l'acheter."

La petite Zoé dans le caddie aménagé du Super U de Craon © Radio France - Océane Zitouni

Céline Roy, ergothérapeute qui suit Zoé. Elle présente le siège auto de Zoé, aussi adapté pour son handicap © Radio France - Océane Zitouni

"Je suis très contente et soulagée"

Après cette intervention, tout s'est débloqué pour Vanessa Madiot et sa fille. Il faut dire qu'avant, pour faire ses courses, c'était toute une organisation pour cette maman : "Je prenais la poussette avec quelqu'un qui m'aidait à côté pour prendre un Caddie ou sinon je la faisais garder mon domicile. Donc, là c'est le côté plus pratique. Le chariot a un grand siège qui est confortable, qui est assez large. Des fois, Zoé s'endort dedans, ça veut dire qu'elle s'y sent bien ! (rires) Ça permet de faire ses petites courses ensemble et de partager ce petit moment. Je suis très contente et soulagée", confie-t-elle avec un grand sourire.

Pour avoir accès au Caddie, il faut demander à l'accueil du Super U et ne pas oublier de le rapporter à l'accueil où le personnel pourra le ranger dans un espace sécurisé pour éviter les vols et dégradations.