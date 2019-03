Une première en Moselle : un arbitre de football est équipé d'une caméra

Vincent Groutsch portait une caméra pendant tout le match. Un dispositif censé le protéger des insultes et agressions.

Longeville-lès-Saint-Avold, France

La mécanique n'est pas encore totalement rodée. L'installation de la petite caméra a pris un peu plus de temps que prévu à Longeville-lès-Saint-Avold. Mais en tout cas, tout était prêt au coup d'envoi de ce match de première division opposant les locaux à Metzing. Le stade de la Lorraine est le tout premier du département à accueillir un match filmé par l'arbitre. Une manière de protéger l'homme au sifflet d'éventuelles agressions pendant le match.

Vincent Groutsch chausse sa caméra. Il va arbitrer dans quelques instants le premier match de foot en Moselle filmé à Longeville-lès-Saint-Avold. pic.twitter.com/ivLIm3XBvH — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) March 10, 2019

Parce que les invectives vers l'arbitre, c'est monnaie courante dans le football. "Ça arrive souvent", confie Fabrice, éducateur au club de Volmerange-lès-Boulay, qui en profite pour dénoncer les attaques envers ces arbitres. Du coup, Fabrice, comme de nombreux spectateurs sur place, se réjouit de ce nouveau dispositif et espère que cela sera étendu à l'avenir. La victoire 5 buts à 1 dans des conditions extrêmement venteuses de Longeville-lès-Saint-Avold passerait d'ailleurs presque au second plan tant cette nouveauté intrigue.

Les dernières vérifications avant le coup d'envoi faites par Vincent Merulla, président de la commission des arbitres. © Radio France - Arthur Blanc

Sur le terrain, pas un mot plus haut que l'autre pendant le match. Pourtant, quelques cartons jaunes ont été distribués et un penalty a notamment été sifflé en faveur des hôtes. Les joueurs se sont eux-mêmes contenus avec la présence de la caméra. "Même le coach nous a laissé un mot sur le tableau, sachant qu'on était filmés, en nous disant de peser nos mots", explique Cyril Marx, capitaine du FC Metzing. L'arbitre Vincent Groutsch a fait le même constat. Il espère d'ailleurs que cette expérience soit renouvelée lors de matches un peu plus tendus. Trois rencontres seront justement prochainement de nouveau filmée, tout comme celle de ce dimanche.