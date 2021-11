Une première manifestation contre les violences faites aux femmes organisée à Bellac

Les pancartes contre les violences faites aux femmes sont apparues ce samedi dans le paysage de Bellac : "Non, c'est non" ou encore "Et si c'était ta mère ?". Cette manifestation est une grande première dans la ville du nord de la Haute-Vienne. "C'est un sujet tellement important", souffle Xavier. "C'est une bonne chose que cette ville rurale se mobilise à son tour."

Ils étaient une quarantaine à arpenter les rues de la sous-préfecture haut-viennoise. Pour beaucoup dans le cortège, les violences conjugales sont parfois difficiles à dénoncer dans ce milieu rural : "Tout le monde se connait ici", soupire Clémentine. "Les femmes n'osent pas parler de par cette pression. Beaucoup craignent d'être rejetées, mises au ban."

Les manifestants ont scandé "Quand on dit "Non" c'est non !". © Radio France - TV

Les trois pharmacies de la ville mobilisées

Même son de cloche pour Marie Colliard de l'association "La cour des miracles" à l'initiative de la marche. Elle rajoute que les structures ne sont pas non plus adaptées pour recueillir la parole de ces femmes : "C'est terrible, quand une femme prend son courage à deux mains et fait la démarche de parler, il n'y a rien pour la protéger, la couver. Toutes se retrouvent seules. Il faut que nos territoires mettent en places des lieux pour les accueillir."

Aujourd'hui, ces militantes se sont mobilisées en lien avec les pharmacies pour proposer une solution d'urgence aux potentielles victimes. Les trois officines peuvent désormais accueillir ces femmes en danger pour les protéger dans un strict anonymat, de quoi peut-être encore plus libérer la parole.