Une première marche des fiertés à Saint-Etienne cet été

Elles ont choisi d'annoncer symboliquement cet évènement ce 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie. Une marche des fiertés aura lieu le samedi 2 juillet prochain à Saint-Etienne. Les associations LGBTQI+ stéphanoises ont aussi organisé un tifo géant sur les marches de l'hôtel de Ville de Saint-Etienne ce mardi, vers 17h30.

Cet évènement sera une première. Jusqu'ici, les associations LGBT de Saint-Etienne organisaient des journées plutôt localisées, comme en 2019 sur la rue Louis Braille ou en 2021 à l'amicale de la Chaléassière.

"Cela fait plusieurs années qu'on cherche à organiser une gay-pride, explique Jérôme Masegosa, président de l'association Triangle rose. Mais la crise sanitaire a retardé les choses. Et puis les années passées, nous n'avions pas assez de bénévoles pour l'organisation d'un tel évènement."

Au moins huit associations organisent la marche des fiertés : Triangle rose, AIDS ou encore le festival de cinéma LGBTI+ de Saint-Etienne, Face à face.

Pour Jérôme Masagosa, il était temps que ce genre d'évènement ait lieu à Saint-Etienne : "C'était la seule ville de plus de 5 000 habitants à ne pas avoir de gay-pride. Pourtant, il est encore nécessaire en 2022 de se faire entendre et de défiler parce que malheureusement, il y a encore des propos homophobes, des insultes et des agressions envers les personnes LGBT."

Et justement, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, le ministère de l'Intérieur a publié la veille, ses chiffres annuels sur les violences et discriminations contre les personnes LGBTI+ en France. Les plaintes pour injures, menaces ou agressions envers les personnes LGBTI+ ont doublé en cinq ans, selon ces données.