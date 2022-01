Une première Nuit de la solidarité à Dijon pour compter et rencontrer les personnes à la rue

Première Nuit de la solidarité ce jeudi 20 janvier 2022 à Dijon. Près de 70 personnes, des citoyens, des travailleurs sociaux de la Sdat ou de la Croix-Rouge, mais aussi des élus ont passé une grande partie de leur soirée auprès des personnes à la rue. Une opération de comptage mais aussi de rencontres.

Deux dijonnais en maraude ce jeudi 20 janvier 2022 accompagnée par une bénévole de la Croix Rouge © Radio France - Stéphanie Perenon

Collecter des informations pour améliorer les structures

L'opération initiée à Paris en 2018 a donc pris de l'ampleur cette année et était organisée pour la première fois dans la Cité des Ducs comme dans 17 autres villes de l'hexagone ce jeudi et vendredi, de Lyon à Bordeaux en passant par Dunkerque. Objectif : collecter des informations qui serviront au recensement de l'INSEE. Des questionnaires dont les villes vont aussi se servir pour améliorer les structures d'accueil de ces publics sans abri explique Antoine Hoareau, adjoint au maire de Dijon, en charge des solidarités, de l'action sociale et de la lutte contre la pauvreté et à l'initiative de cette Nuit de la solidarité à Dijon. "Deux études seront menées, une par l'Insee et une par le cabinet Compas, au service des territoires, et ils vont recenser tous ces questionnaires et en tirer quelques enseignements pour avoir des données sur nos dispositifs. Moi je suis un élu et on a cette ambition de trouver des solutions. C'est notre objectif à la mairie de Dijon."

Un appel largement entendu par les citoyens dijonnais

A Dijon, la ville avait lancé un appel auprès de ses habitants et près d'une centaine de candidatures ont été reçues. Au final une vingtaine de citoyens ont été retenus pour cette opération. Françoise, ancienne assistante sociale à la retraite y a pris part, car elle ne veut pas être déconnectée de cette réalité.

Françoise une dijonnaise qui tenait à être présente pour la Nuit de la solidarité à Dijon Copier

Une citoyenne accompagnée ce jeudi soir par Thomas Dumont, chef de service à la Sdat et qui connait bien le terrain, et par l'élu, Antoine Hoareau. Après une maraude quartier Gare, le vice-président du Centre communal d'action sociale de Dijon, tire plusieurs enseignements.

Antoine Hoareau, adjoint au maire de Dijon, en charge des solidarités, de l'action sociale et de la lutte contre la pauvreté Copier

"On se rend compte à quel point ce sont des gens qui ont le sentiment d'être oubliés par une majorité de la société" Samantha, une bénévole dijonnaise

Place Darcy, des binômes se retrouvent après avoir quadrillé une partie de l ville, au centre Antoine Hoareau adjoint au maire de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Des citoyens qui ont quadrillé le centre ville de Dijon en trinôme avec un travailleur social et un élu, comme Killian et Samantha, deux bénévoles qui ont pu rencontrer Tonio un dijonnais de 40 ans, et qui vit à la rue depuis plusieurs années. "c'est bien ce qu'ils font, ça va peut-être aider à faire bouger les choses."

Killian et Samantha, deux bénévoles ont pu rencontrer Tonio un dijonnais de 40 ans qui vit à la rue depuis plusieurs années et qui a accepté de répondre à leurs questions Copier

Un premier bilan des réponses obtenues sera restitué dans quelques semaines, au printemps promet la mairie, qui envisage déjà une deuxième Nuit de la solidarité mais cette fois plutôt en été.