Une première pour Bulles de Papier, la librairie de Brive participe au festival de BD d'Angoulême

Cette année pour la première fois la librairie de Brive" Bulles de Papier" est présente au Festival de Bandes Dessinées à Angoulême qui débute ce jeudi. Une belle opportunité pour cette librairie briviste mais il y a aussi d'autres enseignes du Limousin qui bénéficient des retombées du festival.

A Brive ces derniers jours Nicolas Poret qui travaille à la librairie" Bulles de papier" trépignait d'impatience. "Pour une petite librairie comme la nôtre, aller à Angoulême, c'est un rêve" explique t-il "nous en attendons beaucoup"

"Nous allons rencontrer des nouveaux auteurs de BD et les amener peut être à la foire de Brive", Nicolas Pouret

C'est à la demande de l'éditeur Akiléos que la petite librairie corrézienne spécialisée dans la bande dessinée et l'album jeunesse se retrouve au festival d'Angoulême. Il faut dire que Nicolas Pouret qui préside le GIE des libraires à la Foire du Livre de Brive dispose d' un vrai réseau. Et du coup les grands rendez-vous autour du livre, il les connait mais il s'est aussi que là ce sera différent " A Angoulême ce sont de vrais passionnés ou des collectionneurs" dit il et l'avantage c'est que cet événement va permettre de rencontrer tous les auteurs de bandes dessinées, de discuter avec eux. " Tous ne connaissent pas la foire de Brive et nous allons pouvoir en convaincre certains de venir dédicacer leurs albums d'abord dans notre librairie et pourquoi pas à la foire du livre"

A Limoges la librairie Page et Plume attend des retombées économiques après le festival

Si à Limoges la librairie Page et Plume ne va pas à Angoulême, dans son espace BD où se cotoient quelques 15 000 titres un rayon spécifique est consacré aux pré-sélections du festival... Et Vincent, qui travaille ici est catégorique " Nous attendons les amateurs de bandes dessinées à l'issue du festival d'Angoulême et ce que les clients viennent s'arracher ce sont les albums qui ont été récompensés par les prix du Jury" explique t-il. Une période qui permet de relancer le marché de la BD en ce début d'année et qui concerne tous publics petits et grands.

Le 44 ème festival de la bande dessinée à Angoulême se déroule du 26 au 29 janvier.

