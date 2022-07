Une première promotion de réservistes de la police nationale formée à Orléans

La police nationale va désormais avoir ses réservistes - un peu sur le modèle de la gendarmerie ou de l'armée. La création d'une réserve fonctionnelle au sein de la police nationale avait été annoncée en janvier par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Avec un double but : apporter de la souplesse aux effectifs et renforcer le lien entre la police et la société. Les premiers volontaires sont actuellement en formation : 700 futurs réservistes, dont 33 formés au commissariat d'Orléans - l'un des 3 centres de formation des réservistes pour l'Ouest de la France avec Le Havre et Saint-Brieuc.

Une formation théorique et pratique à la fois

A 19 ans, Mélissa est la benjamine de cette toute première promotion de réservistes de la police formés à Orléans. Cette jeune habitante d'Amboise songe en fait à passer le concours de gardien de la paix. En attendant, elle est ravie : "La formation dure 2 semaines, et on apprend plein de choses, sourit-elle. De la théorie, sur les enquêtes, la déontologie, les violences sexistes et sexuelles, mais surtout de la pratique, comme les techniques d'interpellation et de menottage. Le plus impressionnant, pour moi, c'est l'apprentissage du tir, car je n'avais jamais tiré !" A l'issue des 10 jours de formation, chaque stagiaire aura ainsi tiré près de 200 cartouches.

Lors de chacun des 10 jours de formation, les futurs réservistes apprennent le maniement des armes © Radio France - François Guéroult

Autre profil, autre motivation, Yvon Mauboussin a 52 ans, il est chargé de sécurité à l'hôpital de Caen, et veut surtout agir concrètement pour ses concitoyens. "Ayant beaucoup de temps disponible, je voulais servir la population, l'assistance à la personne, explique-t-il. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes leurs missions, les effectifs de police ont besoin d'un soutien. C'est une forme d'engagement pour son pays. Et puis, les encadrants ici sont remarquables, j'invite tous ceux qui sont disponibles à franchir le pas !"

90 jours de réserve par an maximum

Dans la pratique, les réservistes pourront être affectés aux tâches les plus diverses, au maximum 90 jours par an, chaque jour de réserve étant bien sûr rémunéré (l'indemnisation varie selon le grade et le lieu d'affectation). "Ils seront mis à disposition des services de la police nationale dans les départements où ils résident, précise le commandant Philippe Leduc, qui encadre cette première session de formation à Orléans. Ils seront en appui des policiers sur le terrain, pour des affaires ponctuelles, des événements particuliers comme un festival, ou pour renforcer des services qui seraient fragilisés par des blessures ou des maladies. Evidemment, ils seront toujours accompagnés par un policier en activité."

Cette première session de formation se termine ce vendredi, une deuxième promotion sera formée à Orléans en octobre prochain. Pour être réserviste dans la police, il faut avoir entre 18 ans et 67 ans, un dossier de candidature doit être envoyé au préalable et accepté à l'issue d'un entretien et d'une visite médicale. La police nationale espère ainsi recruter 30 000 réservistes à l'horizon 2030.