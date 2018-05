Évreux, France

"Rue du colonel Arnaud Beltrame, officier de gendarmerie 1973-2018, mort pour le service de la nation", ce sont ces mots qu'on peut lire sur la plaque de la nouvelle rue qui a été dévoilée ce mardi 8 mai par le maire de la ville, Guy Lefrand, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances et député de la circonscription jusqu'à sa nomination au gouvernement d'Edouard Philippe. Environ 150 personnes, citoyens, autorités civiles, militaires et religieuses, ont assisté à cet hommage d'un demi-heure sous le soleil, en mémoire du gendarme qui s'est sacrifié pour sauver les otages de Trèbes en mars.

Arnaud Beltrame, un héros français

Cette rue Arnaud Beltrame à Évreux est la première en Normandie. La délibération a été votée à l’unanimité par le conseil municipal le 16 avril dernier. Pour l'ancien maire d’Évreux et désormais conseil municipal d'opposition, il est fondamental que sur l'essentiel, sur la cohésion nationale, _la défense des valeurs républicaines_, la défense de la laïcité, nous nous retrouvions à l'unisson".

C'est un geste fort, c'est un geste unique, nous n'avons pratiquement donné aucun nouveau nom de rue à Évreux depuis quatre ans" - Guy Lefrand, maire d’Évreux

Cette dénomination, c'est un symbole pour l'élu Les Républicains, dont le geste restera à jamais gravé dans la mémoire des Français. Bruno Le Maire, ancien conseiller municipal d’Évreux et désormais ministre, a lui aussi souligné la dimension héroïque du colonel de gendarmerie.

Une nation a besoin de héros, et Arnaud Beltrame est un de ces héros" - Bruno Le Maire, ministre de l'économie

Une rue à un endroit pas choisi au hasard

La rue Arnaud Beltrame est située dans le centre ville d’Évreux. C'est en fait l'artère qui longe la caserne de gendarmerie, qui a donné son accord pour cette nouvelle dénomination. D'un point de vue pratique, seul le 2 rue Buzot devient la rue du colonel Arnaud Beltrame. Les autre numéros pairs et les numéros impairs gardent le nom de rue Buzot.