Trente-quatre ans déjà que Madonna est entrée dans la vie de Valérie. Chez elle, ni photographies, ni posters de la chanteuse. Une passion invisible au premier coup d’œil. « J'ai voulu garder ma personnalité. C'est une forme de respect, pour moi. » Son fils, Yoan, sourit : « Maman, ce n'est pas une groupie. » Une fan inconditionnelle tout du moins, et peut-être plus encore. Car la relation que la Gardoise entretient dans sa jeunesse avec la madone de la pop est presque spirituelle : « Certains vont prier Dieu quand ils ne vont pas bien. Moi, quelque part, je m'adressais à Madonna, je lui parlais. Et quand j'étais vraiment au plus mal et que j'écoutais la radio, hop! j'entendais Madonna chanter, je le prenais vraiment pour moi. C'était très fort. »

Durant son adolescence, de son aveu très difficile, la passion de Valérie pour la chanteuse a permis de lui redonner goût à la vie. Ayant perdu sa mère à trois ans, la reine de la pop était un guide pour la Gardoise : « J'ai fait un transfert affectif, c'était comme une grande sœur pour moi. »

« Son côté rebelle, je l'avais aussi »

Provocatrice et sensuelle, la chanteuse était pour Valérie une figure à laquelle elle pouvait s'identifier. La rébellion de Madonna a donné à Valérie la force de s'assumer et de se différencier, dans une famille qui ne comprenait pas son amour pour la star.

Aujourd'hui adulte, sa passion ne s'est pas essoufflée. La Gardoise a emmené son fils aîné, Yoan, voir Madonna en concert. La chanteuse fait désormais partie des souvenirs familiaux pour le jeune homme de vingt-quatre ans : « Ça m'a apporté beaucoup de souvenirs avec ma mère, de chansons dans la voiture, de ma jeunesse ... Elle nous a apporté beaucoup de choses. »