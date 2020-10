Une prime de 500 euros pour le vélo électrique dans la Métropole de Montpellier

La Métropole de Montpellier poursuit sa politique en faveur du vélo avec un coup de pouce inédit. Une aide de 500 euros pour tout achat de VAE, vélo à assistance électrique. Une subvention versée sans condition de revenus, contrairement aux aides du Département, de la Région et de l'Etat à tous les habitants de la Métropole.

Une subvention inédite et sans condition de revenus

La seule condition c'est que le vélo soit acheté dans une boutique de la Métropole. La mesure doit être adoptée ce lundi en conseil de Métropole et sera applicable du 1er novembre 2020 au 1er août 2021.

Faire passer de 3% à 10% la part du vélo

Un enjeu écologique et de santé selon Julie Frêche, élue chargée des transports et des mobilités douces, " Montpellier doit rattraper son retard. Strasbourg, Grenoble, Bordeaux et évidemment Paris sont loin devant". Aujourd'hui, la part du vélo est de 3% dans la Métropole, "nous voulons atteindre les 10% à la fin du mandat".

Le vélo électrique est selon elle "le meilleur concurrent à la voiture thermique". La vitesse moyenne en voiture est 18 kms/heure dans la métropole, 12 kms/heure dans l'hyper centre. Le VAE est plus rapide pour les trajets entre 5 kms et 10 kms, sachant que la moitié des trajets domicile-travail est de 8 kms.

Pour les familles les plus modestes qui peuvent cumuler les aides départementales, régionales, de l'Etat et de la Métropole, cela représente 1150 euros de subventions.

Cette prime sera accompagnée par la mise en place de pistes cyclables pour mieux circuler à vélo mais aussi pour pouvoir le garer sans risquer de se le faire voler.

Julie Frêche, chargée des transports et des mobilités douces à la métropole de Montpellier Copier