Une procession religieuse pour faire venir la pluie à Corneilhan

Alors que le gouvernement a annoncé 53 mesures pour mieux gérer la ressource en eau , certains en appellent à Dieu pour faire venir la pluie ! 90 personnes ont participé à une procession religieuse ce jeudi soir à Corneilhan, au nord de Béziers, dans l'Hérault. Ces croyants ont imploré le ciel pour qu'il se mette à pleuvoir rapidement.

Des membres de la paroisse Saint-Martin de la Coquillade et une quinzaine de viticulteurs se sont réunis à la chapelle Sainte-Marie pour rejoindre à pied la chapelle Notre-Dame-des-Neiges. 2,5 kilomètres de marche, sous le soleil, à travers les vignes. Un cortège dirigé par Frère Philippe, curé modérateur de la paroisse : "Ce pèlerinage, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est vraiment une question de foi et de confiance en Dieu. Toutes les démarches sont importantes devant ce manque d'eau et ce réchauffement climatique."

Une prière pour faire venir la pluie

"L'eau, on en manque donc je demande au bon Dieu de nous l'envoyer. Les politiques ne sont pas encore capables de faire tomber la pluie. Donc à part lui, je ne vois pas" explique Olivier Duchamp, 59 ans, viticulteur à Nissan-lez-Enserune. Jeanne, 35 ans, tient par la main deux de ses quatre enfants. Cette mère au foyer est persuadée que leur prière sera exaucée. Tout comme Marie-Josée, 74 ans, croyante et pratiquante. "Nous pensons que nous serons entendus et qu'enfin on puisse avoir cette pluie dans l'Hérault."

José Martinez, viticulteur à Corneilhan ne pense pas que ce défilé religieux peut vraiment amener la pluie. Mais dans le doute, "On peut y croire. On ne perd pas grand chose." Le président de la cave coopérative Terroirs En Garrigues rappelle que la filière viticole est particulièrement touchée par le manque d'eau. "Comme notre économie locale tourne quasiment à 100 % autour de la culture de la vigne, c'est pour ça qu'on implore l'eau." Puis, pour lui, c'est aussi "un beau moment de rassemblement à l'heure où l'individualisme prend de plus en plus de place."

La procession religieuse s'est terminée sous un ciel nuageux, mais pas pluvieux. Les croyants espère voir arriver la pluie rapidement comme après le défilé religieux à Perpignan , le 18 mars dernier.

La procession religieuse s'est faite entre la chapelle Sainte-Marie et la chapelle Notre-Dame-des-Neiges à Corneilhan. © Radio France - Morgane Guiomard

Le cortège s'est arrêté pour prier devant les vignes. © Radio France - Morgane Guiomard