Une profession qui dénonce un confinement avec un drôle de paradoxe : celle des photographes professionnels

Depuis quelques jours un mouvement se répand sur les réseaux sociaux soutenu par la Fédération française de la photographie et des métiers de l’image. La profession déjà éprouvée durant et après le premier confinement réclame l'autorisation d'au moins procéder aux photos administratives.

Une profession donc éprouvée durant le premier confinement, privée ensuite de très nombreux mariages et aujourd'hui des photos de familles adressées durant la période des fêtes de fin d'année. Mais c'est l'activité liée aux documents officiels qui pose problème : identité , passeports , permis de conduire pour lesquelles ils sont agrées mais également là aussi interdit d’accueillir du public.

Hors ils demandent au gouvernement d’autoriser au moins les séances de photos d’identité et administratives qui ne peuvent actuellement se faire que dans des cabines genre photomatons qui ne sont pas désinfectées.

"On a des photomatons qui eux ne sont pas désinfectés entre chaque client et sont peut-être même pas désinfectés de la journée."

Pierre-Yves Blasco , artisans photographe à Carpentras, ne comprend pas : "Le problème qui se pose c'est que les mairies sont ouvertes , les services civils aussi, que l'on peut passer son permis de conduire. Tout cela réclame des photos administratives, identité, passeport ou e-photos. Il y a quand même un paradoxe : nous ne pouvons les faire et pourtant on est agréé, interdiction aussi d'aller chez les gens.

Dans nos studios, toutes les précautions sanitaires de nettoyage du sol, désinfection, plus le gel et les distanciations peuvent être strictement respectées . Hors a côté de ça on a des photomatons qui eux ne sont pas désinfectés entre chaque client et sont peut-être même pas désinfectés de la journée. Alors il y a la concurrence déloyale , soit , mais il y a surtout le risque sanitaire que l'on invoque précisément pour nous fermer."

Le photographe carpentrassien relève également dans un tabac-presse voisin le fait que le buraliste propose la photo d'identité avec un petit appareil compact parce que lui est ouvert.

Depuis plus d'une semaine sous le hashtag #artisanapoil de nombreux photographes professionnels se prennent nu en photo pour interpeler le gouvernement sous le slogan : "Quitte à être mis à poil par la Covid-19, je préfère le faire moi-même".