Une promenade Jacques Chirac à Nancy

Nancy, France

Comme annoncé sur France Bleu la semaine dernière, le conseil municipal de Nancy a décidé ce lundi de baptiser "Promenade Jacques Chirac", un quai vert qui relie le centre des congrès Prouvé, la Place de la Synagogue, et le site de l'ancienne prison Charles III. Selon un communiqué de la ville, cet espace sera constitué d'une "longue promenade, bordés par des bureaux et des logements, ouverts sur un nouvel espace de nature en ville. Cet espace portera le nom de Jacques Chirac, un nom correspondant à l’histoire des lieux, à leur identité et aux valeurs dont il s’inspire".