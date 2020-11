Une proposition de loi pour combattre les discriminations sur les accents

Le député de l'Hérault Christophe Euzet dépose ce mercredi 18 novembre à l'Assemblée Nationale une proposition de loi pour pénaliser les discriminations sur les accents, et "promouvoir la France des accents".

Et si les moqueries sur les accents, qu'ils soient du sud, du nord ou de l'est, étaient punies par la loi ? C'est ce que souhaite instaurer une proposition de loi visant à "promouvoir la France des accents", déposée ce mercredi 18 novembre à l'Assemblée Nationale et portée par Christophe Euzet, député de l'Hérault.

Elle entend combattre la glottophobie, c'est-à-dire toute forme de discrimination basée sur la langue ou l'accent. Le texte demande à ce que la notion d'accent entre dans la loi, et s'ajoute à la liste des critères de discrimination déjà existants.

Le code pénal et le code du travail instaurent déjà comme illégale la discrimination en raison de la couleur de peau, du genre, de l'orientation sexuelle, de la religion, ou en raison d'un handicap. A cette liste déjà établie, la proposition de loi entend ajouter le mot "accent", et faire entrer dans la loi une notion qui jusqu'ici n'existait pas.

Le but de la proposition de loi est aussi de lutter contre l'unicité linguistique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il n'y aurait qu'une seule manière de bien parler Français, là où les accents ne seraient que des malformations de la langue. Le texte entend remettre sur la table la question : y a-t-il une manière de parler "sans accent", ou n'existe-t-il que des accents ?