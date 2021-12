Une proposition de loi pour simplifier le changement de nom de famille

La majorité veut simplifier le changement de nom de famille via une proposition de loi, a annoncé dimanche le Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti dans une interview au magazine Elle. "La loi permettra que l'enfant puisse porter, à titre d'usage, le nom de la mère, soit en ne portant que son nom, soit on adjoindra le nom de la mère à celui du père, soit on modifiera l'ordre des noms de famille", explique le ministre de la Justice.

"Il faudra la validation des deux parents et en l'absence de cette entente, il y aura recours au juge. Par ailleurs, si le mineur a plus de treize ans, il faudra également lui demander son accord", précise-t-il. "Pour les majeurs, une fois dans sa vie, passé 18 ans, nous allons donner la liberté à chaque Français de pouvoir choisir son nom de famille pour garder celui de sa mère uniquement, celui de son père, ou les deux, dans le sens que l'on souhaitera", annonce-t-il aussi.

Un formulaire à remplir en mairie

Pour Eric Dupond-Moretti, un nom de famille c'"est une identité, une intimité, une histoire, une mémoire et pour une très grande majorité d'entre nous, on est heureux et fier de porter ce nom. Mais, il y a des gens pour qui cela est plus compliqué, cela peut être un problème".

Aujourd'hui, il faut prouver l'intérêt légitime d'un tel changement pour l'obtenir, le ministère de la Justice reçoit chaque année 2.000 demandes et seulement un tiers obtiennent satisfaction. Avec ce nouveau texte, toute personne majeure pourra, une fois dans sa vie, décider de prendre le nom de sa mère, de son père ou d'accoler les deux dans n'importe quel ordre. La seule démarche à effectuer sera de remplir un formulaire en mairie.

Le texte sera examiné à l'Assemblée au cours du mois de janvier.