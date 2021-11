Une proposition de loi pour suspendre l'autorité parentale de certains auteurs de violences conjugales

Ce samedi, c'est la journée mondiale des droits de l'enfants. Marie Tamarelle-Verhaeghe, députée de l'Eure, va présenter jeudi prochain une proposition de loi, pour mieux protéger les enfants confrontés à des situations de violences intra-familiales. Son texte prévoit notamment la suspension de l’autorité parentale du parent violent dans certains cas. Elle était l'invitée de France Bleu Normandie ce vendredi matin.

L'enfant est une victime à part entière

"Cette proposition de loi prévoit la suspension de l'autorité parentale dans la mesure où il y a des violences avérées sur le conjoint. Un parent auteur de violences sur le conjoint est directement violent sur son enfant, il y a des violences directes sur les enfants. Un parent auteur, agresseur, ne peut pas être à la fois agresseur et protecteur de son enfant. C'est pourquoi son autorité parentale doit être suspendue", estime Marie Tamarelle-Verhaeghe. "L'enfant est une victime à part entière. Pour installer un soin, il faut clarifier la situation de ces enfants. Il faut qu'ils aient eux-mêmes conscience qu'ils ont été victimes de ces violences".

Marie Tamarelle-Verhaeghe, députée de l'Eure Copier

Pour l'auteur aussi c'est très important qu'il prenne conscience de ça

"Dans le cycle de violence dans lequel il s'est inscrit, un parent violent ne peut pas assurer une garantie physique, psychique et morale à son enfant. Pour l'auteur aussi c'est très important qu'il prenne conscience de ça. Cette suspension est d'abord une protection pour l'enfant, pour le conjoint victime, et nécessaire au parent agresseur pour une prise de conscience et un travail". Le texte prévoit aussi un meilleur suivi psychologique des enfants.

On estime que 398 000 enfants grandissent au cœur de violences intra-familiales. En marge de cette proposition de loi, un colloque est donc organisé mercredi à l'assemblée, avec un appel à témoignages sur Internet, pour recueillir des témoignages d'enfants victimes de violences intra-familiales.