Une pub télé qui dérange en pleine feria à Béziers, un spot pour valoriser la corrida

Voilà un spot publicitaire dont on devrait beaucoup parler à la Féria de Béziers qui se tient jusqu'au 15 août prochain. La ville vient de financer un spot publicitaire pour valoriser la corrida. Robert Ménard répond ainsi à l'alliance Anticorrida qui en a fait autant pendant la feria de Nîmes en mai dernier et en 2022. "C'est une volonté de la ville d’affirmer un autre regard sur le monde où les cultures régionales sont valorisées".

Un message fort envoyé aux anticorridas

"Je suis exaspéré qu'un certains nombre de gens veulent nous interdire quelque chose" confie Robert Ménard à France Bleu Hérault. "Moi, je respecte complètement ceux qui n'aiment pas la corrida, ceux qui la détestent. Ils ont le droit. Je ne les emmerde pas. Jamais je n'ai empêché ici quelqu'un de manifester dans ma ville (NDLR : ce sera encore le cas dimanche). Mais qu'ils me foutent la paix. Vous n'avez pas envie de voir une corrida, très bien, personne ne vous la montre. Il faut payer un billet et rentrer dans les Arènes pour cela".

"Je respecte les anticorridas, qu'ils en fassent autant"

Féria de Béziers 2023

C'est la première fois qu'une chaîne nationale fait la promotion de la corrida dans notre pays sous forme de publicité.Le clip de 20 secondes est diffusé depuis ce vendredi 11 aout à raison de six fois par jour dans les tranches horaires suivantes : entre 6-8 h, 12-14h, 18-22h.

"Je ne suis pas comme eux, mais qu'ils acceptent que je sois différent." Robert Ménard

"J'en ai assez d'un certain nombre de gens, qui disent on incarne la tolérance, on est des gens qui ont les bons sens et tout, et qui dans la pratique sont les plus intolérants. Ici, les gens aiment la corrida. On n'est pas à Dunkerque, on n'est pas à Strasbourg, ni à Brest. On est à Béziers. On est dans une terre spécifique qui a une histoire spécifique. Je ne rêve pas d'un pays qui se ressemble partout. Il est différent. Il y a des provinces, on a des histoires, des cultures différentes. C'est une richesse. Je vous rappelle que ce sont les mêmes que vous expliquent qu'il faut respecter les différences dans le monde entier. Ils sont pour le monde entier et leurs différences mais ici non, parce qu'on ne pense pas comme. C'est insupportable".

"Il faut que toutes les villes taurines affichent fiérement cette identité malgré les hostilités."

"J'attends que d'autres villes suivent notre exemple. Nous affirmons notre identité. Nous avons affiché à ville taurine à l'entrée de Béziers. Nous, on est peut-être toujours un peu en avance par rapport aux autres. Ils tombent mal avec moi, je ne suis ni un fanatique de corrida, je suis végétarien. C'est-à-dire que j'ai tout pour ne pas aimer la corrida, mais je la défendrai quand même. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. La tolérance, c'est pas tolérer les idées des gens qui ont les mêmes idées que vous, ça, tout le monde est capable de le faire. La tolérance, la liberté, la grandeur de la démocratie, pour employer des grands mots la morale républicaine, c'est de défendre les idées de ceux qui ne pensent pas comme vous. Je ne pense pas comme les anticorridas, je leur laisse la liberté de manifester. Je ne pense pas comme eux, mais qu'ils acceptent que je sois différent".

Et ce dimanche, les opposants aux corridas manifestent comme chaque année pendant la Feria à l'appel du Colbac à partir de 15h pour dénoncer la cruauté des spectacles de tauromachie avec mises à mort et demander l'abolition nationale de la corrida.

Le rassemblement est donné au parc de la gare du Nord avenue Georges Clémenceau.