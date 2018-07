Aix-en-Provence, France

Depuis une semaine, cette publicité polémique est affichée sur la vitrine du barbier et coiffeur pour hommes "O barbier" situé cours Saint Louis, à Aix-en-Provence. On y voit un corps de femme, nu. Le sexe est caché par une main de femme et tout autour, se trouvent six mains d'hommes qui tiennent ciseaux, rasoirs, peigne et tondeuses. Avec ce slogan : "Pas sûr d'être rasé de près? Faites confiance à nos mains d'experts".

L'association "Osez le féminisme 13" dénonce un sexisme assumé, exposé dans l'espace public. Selon Marie-Paule Grossetête, la présidente d' "Osez le féminisme 13", cette publicité fait référence au "viol". L'association demande le retrait de cette affiche. Mais pour le cofondateur de "Obarbier", Alexandre Monteil, cette affiche est légale et pas du tout sexiste et pour lui il n'est donc pas question de la retirer. Pour lui, il s'agit d'une "exécution publique", une tentative de "lynchage médiatique". Les avis des passants sont quant à eux, mitigés.

Plusieurs plaintes ont par ailleurs été déposées auprès du jury déontologie publicitaire qui va statuer sur cette affiche.