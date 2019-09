Une pyramide de chaussures à Montpellier en soutien aux victimes de guerre

Montpellier, France

Ce samedi sur le parvis de l'hôtel de ville de Montpellier, vous êtes invités à un lancer de chaussures pour constituer une Pyramide ! Pour la 25 ème année consécutive, Handicap International apporte son soutien aux victimes des guerres et invite le public à signer une pétition pour faire pression sur la France et les Etats du monde qui ferment les yeux face aux ravages infligés aux populations civiles.

Aujourd'hui dans le monde, toutes les 24 minutes, un civil est blessé ou tué par une bombe ou une arme explosive visant une zone urbaine.

Une animation ludique pour marquer son engagement

Cette année à Montpellier cette manifestation prendre une tournure particulière avec "un voyage collectif, sonore, amusant et expérimental". Équipé d'un casque diffusant des consignes, des extraits et de la musique, "chacun prendra part à une chorégraphie collective porteuse de sens, échanges de regards, jeux de rôles et jeux d'acteurs, un outil de sensibilisation et _d'appel à l’engagement de chacun_".

Autour de la pyramide de chaussures également, une exposition commentée par l'acteur et chroniqueur François Morel et un mur d'expression libre pour "bomber" de l'espoir, un mur pour les tagueurs et le public.

25 ans après la naissance de cet événement, handicap international estime que son engagement citoyen a payé deux traités internationaux interdisent désormais les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions divisant par 4 le nombre de victimes civiles. Mais aujourd'hui encore le combat continue pour protéger les populations car les bombardements massifs et disproportionnés de villes comme Sana'a (Yémen), Idlib (Syrie) ou Mossoul (Irak) font 92 % de victimes civiles.