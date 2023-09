Une quarantaine d'agents de ménage de la société Onet en grève illimitée à Montpellier

Une quarantaine d'agent d'entretien qui font une partie du ménage au CHU Lapeyronie à Montpellier se sont mobilisés dès cinq heures du matin ce lundi devant l'hôpital. Ils et elles, majoritairement des femmes, sont en grève illimitée depuis vendredi. Ces salariés sont employés par la société de nettoyage Onet . Entreprise extérieure et sous-traitante de l'hôpital. Ces agents de ménage veulent notamment un meilleur salaire et une prime équivalente au treizième mois. Des membres du syndicat CGT du CHU Lapeyronie étaient aussi présents pour montrer leur soutien.

Un meilleur salaire et une prime

Khadija Bouloudn, déléguée syndicale de la société de nettoyage Onet Montpellier dénonce leurs conditions de travail : " On travaille énormément sans faire de pause. Elle n'est autorisée qu'au bout de six heures de boulot. Et on nous en rajoute toujours plus, sans nous écouter. Alors on fait grève pour avoir du temps, pour être informés et consultés lors de la mise en place d'un nouveau dispositif. On fait grève pour avoir une prime parce que les agents d'entretien du CHU en ont une. Notre employeur devrait faire de même."

Une application de pointage

Ce qui a fait déborder le vase, c'est la mise en place d'une application sur laquelle il faut pointer dès qu'une salle a été nettoyée. C'est du temps de travail et une pression supplémentaire estime Agnès Tihé , 63 ans, et agent de ménage pour la société Onet depuis quatorze ans. "Imaginez avoir 30 bureaux à faire en trois heures. On n'a pas assez de temps pour faire le boulot. Ça ajoute de la pression. Tu ne peux même pas t'arrêter pour aller uriner puisque tu es suivi à la trace. Je refuse d'être surveillée comme ça."

Les délégués syndicaux ont été reçus vendredi par la direction d'Onet, sans suite donnée à leur demande. Pas de nouvelle réunion prévue pour le moment.

