Une quarantaine d'opposants rassemblés contre un projet de zone industrielle à Collignon

"Préservons Collignon", "Oui à la biodiversité", "Non à la zone industrielle"... Derrière les banderoles, une quarantaine d'habitants des environs de Collignon, à Tourlaville, s'est réunie pour s'opposer à un projet porté par Ports de Normandie. Une zone d'activités économiques doit s'implanter sur un espace de près de 17 hectares. Il s'agit d'anciens terrains agricoles situés entre des lotissements, un corridor écologique et le site de loisirs de Collignon.

Le lieu du rassemblement n'est pas choisi au hasard : devant l'ancienne usine Nutrifish, entreprise spécialisée dans la revalorisation des restes de poissons, qui avait été liquidée en mai 2020. Les riverains se plaignaient des odeurs qui s'échappaient du site. "Nutrifish, ça montre qu'on peut faire de grosses erreurs sans aucun respect des riverains. Ce qu'il faudrait, si malheureusement ce projet doit voir le jour, c'est une modification du plan local d'urbanisme avec des garanties pour les habitants", résume Stéphane Loisel, qui habite les Jardins de Tourlaville.

Un projet "trop flou"

Pour le collectif, ce projet nuirait également à la biodiversité : 140 espèces seraient présentes dans cette zone humide. "On n'est pas opposés à une zone industrielle mais pas à Collignon, explique de son côté Dominique Fleury, qui habite à 800 mètres de là. Il y a d'autres endroits comme les Mielles". "Il y a une volonté affichée de limiter la hauteur des bâtiments",** ajoute Stéphane : pas plus de douze mètres de haut selon le cahier des charges. Mais reste à savoir quelles activités seront proposées : "Il y aurait de l'activité sept jours sur sept, la nuit, de la chaudronnerie notamment", confie Dominique, qui demande "plus de transparence" sur le projet.

Le collectif met en avant l'aspect environnemental : selon ces opposants, ce projet porterait atteinte à la biodiversité © Radio France - Pierre Coquelin

Parmi les craintes des habitants, il y a aussi le trafic routier : on parle de "90 camions par jour et quelques 150 salariés sur le site", souligne le riverain. "Vous imaginez les gens traverser en maillot de bain entre deux camions pour aller se baigner", ironise un membre du collectif. Un collectif qui demande donc une rencontre avec le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé et la tenue d'une réunion publique sur ce projet. "En coulisses, le projet a beaucoup avancé mais personne n'en a jamais rien su : la confiance n'est pas de mise", prévient Stéphane. Une enquête publique est espérée dans les semaines qui viennent.