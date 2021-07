Chambéry : une quarantaine de bénéficiaires se font directement vacciner aux Restos du Cœur

À Chambéry-le-Haut, 42 bénéficiaires des Restos du Cœur ont pu recevoir leur première injection de vaccin contre le Covid-19. Une première en Savoie et une manière de venir au contact des plus démunis, en partenariat avec la CPAM et l'Agence Régionale de Santé.

À défaut de pouvoir se rendre au vaccinodrome, c'est désormais le vaccin qui vient au contact des plus démunis. En partenariat avec la CPAM de Savoie et l'ARS régionale, les Restos du Cœur de Chambéry ont vacciné 42 de leurs bénéficiaires dans leurs locaux, quartier de Chambéry-le-Haut.

Durant toute une matinée, un médecin et une infirmière ont donc pu distribuer au compte-goutte des doses Pfizer pour un public vulnérable et parmi les plus précaires. Des bénéficiaires d'aides alimentaires qui ont donc tous reçu une première injection et qui habitent tous le quartier de Chambéry-le-Haut. La deuxième injection se fera elle le vendredi 6 août.

"C'est une super bonne nouvelle"

Parmi les heureux élus, Maria, une mère de famille heureuse de recevoir une dose au plus près de chez elle. "J'ai cinq enfants, et ça me demande beaucoup de temps, même pendant les vacances. Alors me rendre au vaccinodrome de Chambéry en bus, sans voiture, c'est beaucoup trop contraignant. Je n'aurai jamais pu m'y rendre".

Manque de temps, manque de moyens de transports, les nouveaux publics vaccinés sont des bénéficiaires bien connus des Restos du Cœur. Des bénéficiaires qu'il faut parfois aussi rassurer et aider, car l'accès à l'information sur le vaccin n'est pas non plus à la portée de tout le monde. "Ce sont souvent des gens qui bénéficient de peu d'informations" assure Pierre Sermoz, médecin sur l'opération. "Il y a parfois beaucoup de flou et d'inquiétudes autour du vaccin, et on se retrouve obligé de les rassurer. Les rumeurs viennent souvent des réseaux sociaux et bloquent pas mal de personnes".

"Il y a aussi eu beaucoup de refus au moment de la consultation auprès des bénéficiaires. On nous dit souvent qu'ils ont peur, qu'il n'y a rien d'obligatoire, sans oublier les fausses rumeurs propagées sur les réseaux sociaux. Pas mal de jeunes entre 25 et 40 ans sont hésitants. Ce sont de plus souvent des personnes qui n'ont pas l'accès facile à Internet pour prendre rendez-vous, sans oublier les contraintes de langage parfois. Il peut y avoir des barrières", conclut Didier Millous, le président des Restos du Cœur de la Savoie.

Les Restos du Cœur, tout comme les responsables de la CPAM ont toutefois bon espoir de recevoir plus de demandes de bénéficiaires à compter des semaines qui viennent suite aux annonces d'Emmanuel Macron. À Chambéry, près de 350 familles sont ainsi suivies toute l'année par les Restos du Cœur. D'autres opérations du même type pourraient donc se reproduire par la suite. L'idée étant aussi d'élargir le dispositif à d'autres centres de Savoie, comme à Ugine ou encore à Albertville.