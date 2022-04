Une quarantaine de caméras de vidéoprotection annoncée pour Salies-de-Béarn

Le maire de Salies-de Béarn annonce l'installation d'une quarantaine de caméras de vidéoprotection dans les deux ans et demi qui viennent sur des bâtiments communaux du centre-ville. L'opposition dénonce un projet démesuré et non concerté. Les Salisiens sont partagés.

Six caméras de vidéoprotection sont entrées en fonctionnement depuis peu sur la place du Bayaà, à Salies-de-Béarn. Le maire Thierry Cabanne se félicite de leur effet dissuasif et annonce une quarantaine de caméras supplémentaires d'ici deux ans et demi. Elles seront installées sur des bâtiments communaux en centre-ville. Thierry Cabanne assure que ce plan a été préparé avec l'appui de la gendarmerie pour mettre fin à "des dégradations et des incivilités continuelles". Pourquoi autant de caméras pour une petite ville de 4700 habitants ? L'élu explique que ça tient à l'urbanisme du centre médiéval avec des maisons hautes et des ruelles difficiles à couvrir avec un nombre limité de points de vue. Thierry Cabanne précise aussi que les images de ces caméras ne seront visionnées que sur réquisition des gendarmes en cas d'enquête.

Les Salisiens, qui pour la plupart découvrent ce projet, sont partagés sur la nécessité de cette vidéoprotection. "C'est plutôt rassurant. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un petit village, il se passe aussi des choses. Moi, je suis pour", explique un passant. Place du Bayaà, une jeune femme, habitante de Salies ne voit en revanche pas l'utilité. "Ça fait vachement fliqué, dit-elle pour un petit village comme Salies. Il n'y a pas plus de vols ou de bagarres qu'ailleurs. Ici, on est à la campagne."

Quant à l'opposition municipale, elle regrette l'absence de concertation et de débat sur un tel sujet. Laurent Sainte-Cluque estime que le projet est "complètement disproportionné et injustifié. À croire que Salies est une ville de grosse délinquance", explique l'élu d'opposition qui siège à la commission de sécurité. "C'est un très mauvais message qui est envoyé par la majorité, selon lui. On va croire que c'est Chicago."