Une quarantaine de cantines scolaires sur 58 fermées lundi à Amiens avec la grève des agents de restauration

Amiens, France

Une quarantaine de restaurants scolaires, sur les 58 que compte au total la ville d'Amiens, vont rester fermés lundi midi aux écoliers. Les parents sont appelés à passer chercher leurs enfants sur la pause méridienne et à leur fournir le déjeuner. Les agents de restauration de la ville se mettent en grève, et ils veulent frapper fort, estimant que leurs revendications sont restées sans réponse depuis trop longtemps.

48 cantines fermées selon la CGT

Selon l'UGICT-CGT Ville d'Amiens, pas moins de 48 restaurants scolaires seront fermés, "et ça pourrait être encore davantage, car les agents ont la possibilité de se mettre en grève le jour même", prévient Linda Idriss, déléguée syndicale, qui organise la mobilisation : "Les agents ont déjà des petits salaires, car elles sont en catégorie C, c'est un SMIC, et on leur a mis depuis des années de plus en plus de responsabilités, notamment l'hygiène et la propreté, le régime spécifique pour les enfants qui ont des allergies, les factures, la formation, tout ça fait une charge de travail et des responsabilités énormes", explique-t-elle.

Si nos revendications ne sont pas entendues, on n'exclut pas de reconduire le mouvement les jours suivants

La mairie d'Amiens, elle table selon ses derniers chiffres provisoires publiés vendredi sur 40 restaurants scolaires fermés. Les agents se rassembleront lundi à 14 heures devant l'hôtel de ville, avant qu'une délégation soit reçue par la ville d'Amiens : "Si nos revendications ne sont pas entendues, on n'exclut pas de reconduire le mouvement les jours suivants", ajoute Linda Idriss.

La liste des restaurants scolaires fermés

La liste des restaurants scolaires fermés ce lundi midi, selon les données fournies par la ville d'Amiens :

- Secteur sud : Sagebien, Chénier, Delpech maternel et primaire, Chateaudun, Chemin des plantes, Elbeuf, A Bernard, Réaumur

- Secteur ouest : faubourg de Hem, Bords de Somme, Jules Verne, Léon Lamotte, Petit Saint-Jean, Saint-Maurice B

- Secteur nord : Beauvillé, Emile Lesot, Le Soleil, Léo Lagrange, Michel Ange, Paul VIncensini, Pigeonnier, Saint-Pierre, Schweizer, Voltaire maternelle, Voltaire

- Secteur est : Bapaume, Condorcet, Jean Macé, La Neuville, La Vallée, Les Violettes, Noyon, Rosa Bonheur, Edmond Rostand, Jules Barni, Mercey

- Secteur centre : Saint-Leu, Saint-Germain, Saint-Roch