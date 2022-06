Une quarantaine de concerts pour le 40e anniversaire de la Fête de la musique à Limoges

Au bar le Duc Etienne, la musique c'est presque une religion. "On va avoir du rock, jazz-funk, de la psyché..." liste, Rémi employé dans cette institution du quartier de la boucherie depuis deux ans. Pour les grandes retrouvailles avec les concerts, ce bar compte bien faire vibrer les colombages du quartier. "On a très hâte! Ce soir sept groupes jouent 3/4 d'heures, ça fait un peu de boulot, mais on va s'en sortir. On attend beaucoup de monde!"

L'impatience de retrouver le public

Ce soir, une quarantaine de groupes investit les bars et restaurants de la ville. "On est très très excité ! La musique en public c'est ce qui nous porte", affirme Sylvain, leader d'Offsest, un groupe de punk-rock amateur. Le musicien-chanteur trépigne d'impatience à l'idée de retrouver ses repères. "Le live, c'est la raison d'être, d'un groupe amateur. C'est ce qui nous fait avancer, car peu de gens nous connaissent, alors c'est une occasion aussi de nous produire plus largement."

Une fête pas frileuse

La dernière fois que les limougeauds ont célébré la fête de la musique, remonte à trois ans. Avant le covid, l'édition 2019 avait été gâchée par des intempéris. Franck Bechet, gérant du restaurant le Cap'tain, se souvient : "C'était désastreux, parce qu'il pleuvait et il devait faire 15 degrés le soir."

Alors ce soir, la Pop-rock ne compte pas être frileuse. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il grêle, Pierre-Jean, jouera Place de la Motte "Ou on prend la décision de faire une prestation pleine avec la possibilité de bâcher nos instruments en cas de pluie, ou alors on jouera à l'intérieur!" En tout cas, Mana-Louise, 17 ans, ne craint pas l'eau. "Une fête on y va même avec des intempéris on profite! Je prendrai un petit parapluie sur moi en attendant que ça passe!"

Pour l'amour de la musique

Ce soir la majorité des groupes jouent bénévolement. Fred, un grand habitué trinquait déjà la veille en leur honneur. " C'est fantastique on va enfin revivre! On va enfin ressentir la musique. ll y aura des vrais groupes, des vrais gens donc ce sera chouette."

En revanche, même, si le voisinnage avait déjà prévu ses boules quies, aux douze coups e minuits, tout le monde est prié de plier bagage. "On trouve ça un peu dommage", confient plusieurs restaurateurs. "La préfecture nous ordonne de tout stopper net à minuit alors que ça représente une bonne partie de notre chiffre d'affaire ce soir. Et puis, les clients risquent d'être déçus."

Les festivités commenceront dès 14 h, du côté de l'avenue Jean Gagnant, de quoi laisser le temps aux limougeauds de profiter.