Une quarantaine de femmes gilets jaunes manifestent ce dimanche à Saint-Nazaire

Saint-Nazaire, France

Une quarantaine de "femmes gilets jaunes" ont défilé ce dimanche à Saint-Nazaire. Parties de l'hôtel de ville, elles se sont rendues aux halles de Saint-Nazaire, où se tient le marché dominical, dans une ambiance festive et musicale. Les slogans sont les mêmes que les hommes : "Macron, démission !" ou "Nous sommes des femmes précaires, des femmes en colère". Marina, l'une d'elles explique que "les femmes ont les mêmes difficultés que les hommes, parfois un peu plus, notamment quand nous sommes seules avec des enfants." Un appel spécifique à des actions de "femmes gilets jaunes" avait été lancé cette semaine sur les réseaux sociaux.

Une quarantaine de femmes défile à Saint-Nazaire pour alerter sur les difficultés des femmes célibataires avec des enfants. Et parce que là, elles sont une quarantaine, "il n'y a pas de casseuses" et ça se passe dans le calme #GilletsJaunespic.twitter.com/nP56mM01Bj — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) January 6, 2019

Cette ambiance tranche avec les précédentes manifestations du samedi, émaillées de violences. Samedi 5 janvier 2019, à Saint-Nazaire, le défilé a réuni plusieurs centaines de gilets jaunes et on a observé des débordements et des violences. Interrogé par France Bleu Loire Océan, une manifestante avec son gilet jaune assure que plusieurs femmes "ont peur de venir manifester désormais", et dit "penser à Adrien", nazairien de 22 ans, blessé à la tête lors de la manifestation des gilets jaunes à Nantes le 29 décembre 2018. Dans ce cortège féminin du dimanche 6 janvier à Saint-Nazaire, dit-elle, "il n'y a pas de casseuses, pas de CRS suréquipés non plus".