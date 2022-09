Une quarantaine de Gilets Jaunes réunis place Darcy à Dijon ce samedi

Comme un air de déjà vu. En début d'après-midi vers 14h30 ce samedi, une quarantaine de Gilets Jaunes se sont retrouvés place Darcy à Dijon. Pas de slogan, ni de mégaphone, mais ce sentiment persistant d'être méprisés par l'exécutif, Emmanuel Macron en tête. Michel est technicien à la retraite. Il ne comprend pas que le gouvernement refuse la taxe sur les superprofits.

"Ils ne savent pas qui sont les gens du bas." Copier

La prétendue manipulation des médias

La plupart des manifestants refusent de s'exprimer au micro, une femme a d'ailleurs fait une pancarte pour dénoncer la prétendue manipulation des médias. Un des plus virulents du mouvement s'oppose à plusieurs reprises au fait que des manifestants qui ne portent pas de gilet jaune puissent répondre à France Bleu Bourgogne.

Diversité des profils politiques

"Quand les étrangers, les Ukrainiens arrivent en France, on leur trouve un logement, pourquoi on le ferait pas pour les Français ? " s'exclame alors un homme d'une quarantaine d'années. Un peu plus loin, une avocate retraitée, Gilet Jaune de la première heure et sympathisante de la France Insoumise se désole. "Ce type de personne nous décrédibilise !" Quant aux revendications portées par la manifestation, principalement la taxation des superprofits et la baisse des taxes sur les carburants, elle ne veut en retenir qu'une.