Une quarantaine de manifestants à Guéret pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

Une quarantaine de personnes se sont réunies ce lundi 8 mars, à l'appel de plusieurs syndicats creusois, et à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, pour demander l'égalité salariale en France entre les femmes et les hommes. Une étude de l'INSEE publiée en 2020 a étudié cet écart et l'évalue à 16,8% à volume de travail égal, à cela s'ajoutant le fait que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel que les hommes.

Cet écart est expliqué par Solen Marche, du SNUIPP-FSU 23, comme le résultat d'un plus grand investissement des femmes envers leurs familles. Elles s'occupent plus des enfants, des tâches ménagères, prennent plus souvent des congés parentaux etc. Cet engagement supplémentaire peut se faire au détriment de leur carrière professionnel et serait donc à l'origine de l'écart salarial.

Drapeaux et sono syndicaux sur le rond point Arfeuillère © Radio France - Benjamin Billot

Les manifestants ont accroché des banderoles indiquant notamment cette heure symbolique, 15h40. Soit l'heure à laquelle les femmes devraient arrêter de travailler si elles voulaient être payées autant que les hommes. Ils ont également tenté de changer l'heure de l'horloge du rond point à 15h40, mais les aiguilles étaient bloquées.