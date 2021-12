Une quarantaine de manifestants en soutien aux migrants à Châteauroux

À l'occasion de la journée internationale des migrants, une manifestation était organisée place de la République à Châteauroux ce samedi 18 décembre. Une quarantaine de manifestants se sont mobilisés à l'appel de plusieurs associations, notamment La ligue des droits de l'Homme (LDH) et le Réseau éducation sans frontières de l'Indre (RESF). Plusieurs organisations politiques appelaient également à manifester comme La France insoumise (LFI) et le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA). Les manifestants ont dénoncé le sort réservé aux migrants en France.

"Une chasse aux mineurs étrangers"

Le Réseau éducation sans frontières de l'Indre voulait faire passer un message : il est temps de traiter les mineurs isolés différemment. Le réseau dénonce un traitement inhumain des jeunes migrants migrants en France. "Les demandes d'asile sont de plus en plus longues, l'accès aux préfectures est de plus en plus compliqué depuis le Covid, assure Kévin, militant RESF. On met en place une réelle chasse aux mineurs étrangers".

"On a vraiment une population qui a envie de s'intégrer et de réussir", poursuit-il. Dans l'Indre, de nombreux artisans manque de main d'œuvre. Le Réseau éducation sans frontières voit dans la migration une opportunité pour combler ce manque. "Les artisans recrutent beaucoup de ces mineurs en tant qu'apprentis. On est très loin de ce que met en avant l'extrême droite, notamment avec sa théorie du remplacement. On a besoin de ces migrants pour se développer", détaille le militant.

Le Réseau éducation sans frontières réclame une réelle prise en charge des mineurs isolés. "Il faut prendre le temps d'évaluer ces jeunes pour déterminer s'ils sont mineurs ou non, et non le faire en à peine deux heures, comme c'est le cas actuellement dans l'Indre", insiste-t-il.

La mer Méditerranée est devenu "un cimetière"

La Ligue des droits de l'Homme ne supporte plus les décès de migrants à répétition dans la mer Méditerranée. "C'est devenu un cimetière, ça ne peut plus durer", se révolte Daniel Guiet, président de la LDH de l'Indre. Les drames se multiplient. Dans la nuit du 24 novembre, 27 migrants se sont noyés dans la Manche.

"Malheureusement, les lois sont de plus en plus répressives. Il y a plus de 400 000 personnes sur notre territoire qui sont sans papiers et auxquels on interdit les droits les plus fondamentaux, comme celui de travailler", indique-t-il.

La ligue des droits de l'Homme demande un meilleur accueil des réfugiés et la régularisation des sans-papiers.