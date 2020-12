Une quarantaine de migrants s'installent dans un ancien bâtiment d'EDF à Dijon

Moins de trois mois après l'expulsion du squat Henri Becquerel à Dijon, une quarantaine de migrants se sont installés la semaine dernière dans d'anciens bâtiments d'EDF boulevard Kennedy à Dijon. Pas possible ce mardi matin de visiter les lieux mais le collectif de soutien composé de plusieurs associations, indique que les occupants sont principalement des jeunes hommes, sans papier et en demande d'asile, en provenance en grande majorité des pays de la corne de l'Afrique. Jusque-là certains ont été hébergés au Centre d'Accueil et d'Orientation (CAO) un foyer de Dijon, "mais cela n'était plus possible, ce qui a forcé bon nombre d'entre eux à chercher une autre solution", explique Marc Hauville, membre du collectif de soutien aux demandeurs d'asile à Dijon.

Des membres du collectif de soutien aux demandeurs d'asile et aux migrants, ce mardi 22 décembre 2020, devant les anciens locaux EDF à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Le squat, la solution pour éviter la rue

Si un certain nombre de dispositions existent en France pour des personnes sans papier "ça ne concerne pas cex qui ne touchent pas l'allocation au logement et ces personnes là, qui ont pourtant entamé une demande d'asile officielle ,elles se retrouvent donc à la rue et sont contraintes de trouver d'autres solutions pour se mettre à l'abri" précise Marc Hauville, membre du collectif Soutien Asile 21.

A lire aussi : Des réfugiés expulsés d'un squat rue Becquerel à Dijon

Alors depuis quelques jours le collectif d'associations de soutien aux migrants les aide à nettoyer les locaux et à s'installer au mieux dans ces bâtiments plutôt en bon état. "Ils reçoivent une aide par la banque alimentaire et un appel à dons commence à circuler pour apporter ici de la nourriture, des matelas des couvertures."

Les noms des personnes occupant les anciens locaux d'EDF s'affichent dès l'entrée. © Radio France - Stéphanie Perenon

Etre aux côtés des "invisibles" de notre société

Après avoir vécu plusieurs semaines sous une tente dans la rue, Khalid, se dit soulagé. A 36 ans, lui qui a fui la Somalie, est arrivé à Dijon il y a quelques mois. Une vie compliquée, "ça fait cinq mois que je me bats pour vivre le mieux possible, j'ai vécu dans une tente, un peu dans des squats, en attendant que ma procédure d'asile avance." Pour lui, cet endroit c'est un peu un havre de paix, "ici je me sens mieux enfin, j'ai l'impression d'avoir une maison."

Khalid, comme d'autres personnes demandeuse d'asile, a trouvé refuge ici dans les anciens locaux d'EDF, boulevard Kennedy à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Son espoir, obtenir des papiers, et trouver un boulot pour enfin "faire partie de la société tout simplement, comme tout le monde." Un espoir que partage aussi Benjamin, membre du collectif de soutien aux migrants et aux demandeurs d'asile à Dijon. "C'est un devoir de solidarité, d'humanité, c'est une question qui pourrait être simple . Quand on nous répète qu'il faut des moyens impossible c'est totalement faux. A l'échelle de l'agglo c'est 40 à 50 personnes qui se retrouvent sur le carreau dans une ville de 250.000 habitants c'est dérisoire ! On continue de dissuader des gens de venir, c'est triste, on espère que les choses changeront."