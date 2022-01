Une quarantaine de militants des Jardins Joyeux occupe la mairie de Rouen et obtient gain de cause

Une quarantaine de militants des Jardins Joyeux a occupé mardi soir la mairie de Rouen (Seine-Maritime) en soutien aux membres de leur collectif expulsés le jour même de l'ancien foyer de jeunes filles, situé rue Joyeuse. Ils ont obtenu le relogement de dix expulsés et un entretien avec le maire.

Une quarantaine de militants et sympathisants des Jardins Joyeux a occupé la mairie de Rouen, ce mardi 11 janvier au soir. Ils exigeaient le relogement de dix de leurs membres, à la rue après leur expulsion le jour-même de l'ancien foyer pour jeunes filles situé rue Joyeuse. Relogement obtenu après discussion avec deux élus.

Deux élus sur place face aux militants

Les militants ont siégé dans la salle même du conseil municipal de Rouen. L'appel au rassemblement, à 18heures devant la mairie a donc tourné à l'occupation et à la discussion avec deux élus municipaux, l'adjoint EELV au maire de Rouen, Jean Michel Bérégovoy, ainsi que Laura Slimani, adjointe à la démocratie locale et participative.

Les occupants de la mairie ont réclamé et obtenu le relogement des dix personnes sans abri suite à l'expulsion de leur lieu de vie, un ancien foyer de jeunes filles située en plein cœur de ville, rue Joyeuse. Au total, quatorze adultes et quatre enfants dont certains en bas âge ont été mis à la rue. Ils ont également obtenu qu'une délégation soit reçue par le maire de Rouen dans les prochains jours.

Le maire de Rouen réagit à l'occupation

Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, s'est jusqu'ici abstenu de prendre officiellement position sur ce dossier. Contacté par France Bleu Normandie, il tient à rappeler que "l'expulsion a été ordonnée par la préfecture. Il faut bien sûr privilégier le dialogue et l'humanité. Nous sommes en train de travailler, en lien avec le 115 et la préfecture, sur des solutions de relogement en particulier pour les familles de migrants qui logeaient rue Joyeuse. C'est ma priorité."

Nicolas Mayer-Rossignol affiche sa volonté "d'apaisement", y compris à l'égard des huit personnes mises en garde à vue suite à l'expulsion. "Ils manifestaient apparemment pacifiquement. On travaille avec la préfecture pour qu'elles soient remises en liberté le plus vite possible." A son premier adjoint Jean-Michel Bérégovoy qui lui demande de faire pression sur le promoteur des Jardins Joyeux, afin de revoir le projet, le maire de Rouen répond : "c'est ce qu'on fait depuis plusieurs mois."

Les militants ne comptent pas se satisfaire de promesses. Ils se donnent déjà rendez-vous mercredi soir à 18 heures devant la mairie pour organiser la mobilisation et le blocage à venir du chantier.