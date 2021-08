Une quarantaine de personnes se rassemblent à Bastia à l'appel de la CGT contre le pass sanitaire

La CGT de la Haute Corse a appelé à se rassembler ce lundi 9 août devant la mairie de Bastia pour dire non au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale pour les soignants. Selon eux, ces mesures accentuent les inégalités entre les salariés.

Une quarantaine de personnes rassemblées ce lundi 9 août devant la mairie de Bastia pour demander le retrait du pass sanitaire. Rassemblement à l'appel de la CGT de la Haute Corse. Ils dénoncent un moyen de pression sociale sur les salariés.

Les syndicats CGT ont déposé un préavis de grève illimité dans le secteur de la santé. Une grève est déjà en cours à l'hôpital de Bastia depuis le 30 juillet. Le plan blanc a été déclenché le 3 août en Corse à cause d'un afflux de patients Covid-19 dans les hôpitaux.

"Nous ne sommes pas contre la vaccination mais contre les obligations vaccinales et toutes les mesures qui vont être prises contre le personnel de santé", explique Séverine Mason, cosecrétaire de la section CGT de l'hôpital de Bastia. "Vous allez mettre une partie de ce personnel en rupture de contrat, ce qui va engendrer par la suite un licenciement probable de professionnels de santé qui ont été en première ligne depuis le début. Il y a une incompréhension", poursuit-elle.

Elle dénonce une situation difficile à l'hôpital de Bastia, "depuis la première vague, les capacités n'ont pas changé, les ressources humaines non plus donc on occulte toutes les autres problématiques à part la vaccination." La CGT de la Haute Corse réclame plus de dialogue, "quand on réclame l'obligation vaccinale du personnel de santé, il faut avoir des garanties derrière. Il faut nous garantir qu'en cas d'effets secondaires, le professionnel de santé sera reconnu en maladie professionnel", détaille-t-elle.