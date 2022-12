Une quarantaine de retraités rassemblés devant la préfecture de Limoges pour "vivre dignement"

Devant la préfecture de Limoges ce mardi en fin de matinée, une quarantaine de retraités se sont rassemblés pour manifester à l'appel de plusieurs organisations (CGT, FSU, UNIRS-Solidaires, FGR-FP, Ensemble & Solidaires et LSR). Ils demandent une augmentation de leur retraite de base, mais aussi des complémentaires, à cause de la baisse de leur pouvoir d'achat et de l'inflation. "Nous voulons vivre dignement notre retraite, nous ne sommes pas des nantis" estiment-ils dans un communiqué. Les retraités souhaitent obtenir l'indexation de leurs pensions "sur le salaire moyen, une pension au minimum au SMIC revendiqué à 2.000 euros, et une retraite à 60 ans, avec un système par répartition solidaire".

Multiplier les opérations

Les organisations appellent à multiplier les opérations partout en France : "devant les sièges du Medef et des préfectures", pour obtenir une hausse des retraites complémentaires de 6,2% pour l'année 2022. En Haute-Vienne, un courrier a été envoyé au Medef ce mardi.