Une quarantaine de Roms dans le hall de l'hôtel de ville de Saint-Étienne pour solliciter un hébergement

Saint-Étienne, France

Une quarantaine de personnes, dont 25 enfants, se sont présentées mardi matin dans le hall de l'hôtel de ville de Saint-Étienne pour demander des solutions d'hébergement. Ces familles roms, qui vivaient ces derniers mois sous le tunnel du parc du Puits Couriot, sont fatiguées d'être trimbalées de logement d'urgence en logement d'urgence... quand on leur en propose un. Car pour la nuit de lundi à mardi par exemple, le 115 n'a pas pu prendre tout le groupe en charge. Ce sont des membres d'associations et de collectifs d'aide aux Roms et aux migrants qui les ont hébergés.

Manifestation mercredi autour des droits de l'enfant

Une délégation de représentants associatifs investis auprès des ces familles a pu être reçue mardi par des représentants de la Ville de Saint-Étienne. Mais aucune solution n'a été trouvée : "on nous renvoie vers la préfecture, car c'est l'État qui organise l'hébergement d'urgence", lâche un des représentants, fatigué d'avoir toujours la même réponse. Les militants dégainent alors leurs téléphones pour tenter d'obtenir un rendez-vous avec la préfecture de la Loire, mais aussi auprès du Département avec la Direction de la protection de l'enfance. D'autant que le lendemain, mercredi 20 novembre, c'est le trentième anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Une manifestation est d'ailleurs prévue à Saint-Étienne ce mercredi à 16h30 place du Peuple, pour rappeler les fondements de cette convention qui garantit le droit pour tout enfant à une alimentation, des loisirs, des soins médicaux et, et c'est le point sur lequel les organisateurs de la manifestation veulent insister, un logement.