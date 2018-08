Nîmes, France

Une quarantaine de tombes de très jeunes enfants, moins de 5 ans, ont été découvertes à Nîmes sur la colline Montaury, au pied du rempart romain. Des tombes du 1er et du 2e siècle après Jésus-Christ. C'est le résultat de la campagne de fouilles menée cet été par l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Elles vont permettre de comprendre comment les "Nîmois" de l'époque traitaient leurs très jeunes enfants.

"On ne peut pas dire si ce sont des enfants d'esclaves, d'affranchis ou d'hommes libres, voire de l'élite. En fait, ça nous indique surtout le statut de l'enfant dans la société romaine".

Richard Pellet, l'archéologue de l'INRAP en charge de ces fouilles

Encore une vingtaine de tombes à fouiller

Ces tombes sont creusées au pied d'un morceau du rempart nîmois long de 300 mètres, le mieux conservé, et avec de fortes particularités architecturales : une élévation de près de six mètres et trois tours, toutes différentes dans leurs formes : ronde, octogonale et barlongue. La Ville réfléchit actuellement à la manière dont ces vestiges pourraient être préservés.

Un rempart particulièrement bien conservé, des fouilles intéressantes... un lieu à préserver ? Copier

Une quarantaine de tombes de très jeunes enfants découvertes, peut-être 10 ou 20 encore à fouiller, les fouilles de cet été n'y suffiront pas. Une demande pour une nouvelle campagne l'été prochain sera prochainement déposée.

Des tombes d'enfants et aussi, comme ici, quelques adultes © Radio France - Philippe Thomain