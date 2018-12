Un quartier huppé d'Aix-en-Provence s'oppose à l'installation d'un élevage de cochons

Aix-en-Provence, France

Le projet est porté par une jeune agricultrice de 25 ans. Meghan veut exploiter sur un terrain de Puyricard à Aix-en-Provence un élevage de cochons laineux. Cette race rustique de porc vit au grand air et produit de la viande haut-de-gamme, comparable au boeuf de Kobé du Japon. "Ces animaux ont failli disparaître avec l'industrialisation de l'élevage, explique Meghan. Ils ont besoin de courir et ne supportent donc pas l'élevage intensif. Il faut privilégier la qualité et non la quantité". Il n'est donc pas question d'un élevage de type industriel avec des centaines de porcs entassés dans un hangar. Et pourtant, la mairie d'Aix-en-Provence refuse le projet. Elle vient de préempter le terrain boisé de 8,5 hectares que la Safer avait attribué à Meghan.

Une pétition contre les cochons

Si la ville s'oppose à cet élevage bio, c'est qu'une partie de la population de Puyricard a protesté. Une pétition a circulé dans le quartier résidentiel. Elle a été lancée par une habitante qui exploite des chambres d'hôtes, non loin de la parcelle qui devait accueillir le projet. "Je n 'ai rien contre le cochon laineux, jure pourtant Jean-Pierre Bouvet, l’adjoint de quartier de Puyricard. Mais c'est vrai que des habitants sont venus nous faire part de leurs inquiétudes. Puyricard n'a en plus aucune tradition d’élevage".

Un recours en justice

En attendant, la jeune agricultrice est installée très provisoirement sur un terrain proche de l'autoroute A7, à Ventabren. Meghan conteste le motif de préemption de la municipalité. "J'irai jusqu'au bout, dit-elle. D'autant que j'ai tout fait dans les règles. Sans rien cacher". Elle a déjà porté l’affaire devant la justice qui devra trancher cette affaire de cochons.