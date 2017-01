Une quatrième recrue pour le Stade Lavallois

Une arrivée et un départ au Stade Lavallois !

Le joueur sur le départ c'est Gabriel Etinof et la recrue Yoane Wissa.

Etinof, le jeune milieu de terrain offensif est prêté jusqu'à la fin de la saison à Belfort, club de National et après Glombard (Reims), Petshi (sans club) et Nkololo (Caen) c'est au tour de Yoane Wissa de rejoindre le club Mayennais.

Wissa, 20 ans, un attaquant, est prêté jusqu'à la fin de la saison par Angers SCO. Formé à la Berrichonne de Châteauroux, il a rejoint Angers en début de saison et a participé à deux rencontres de Ligue 1.

Cette arrivée ne met pas pour autant un point final à l'essai que fait actuellement l'International Serbe, Djordje Susnjar.