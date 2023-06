Une quinzaine d'anti-corridas rassemblés à Nîmes à l'appel du CRAC Europe

Le CRAC (Comité résolument contre la corrida) Europe a organisé le 10 juin, des rassemblements dans 37 villes de France. Une quinzaine de personnes seulement à Nîmes. Elles se sont retrouvées à 20h, autour de la statue de Nimeno 2 sur le parvis des arènes. Elles ont symboliquement recouvert d'un drap noir la statue du torero nîmois, lui ont mis un masque blanc sur le visage et une faux dans les mains. La date n'avait pas été choisie au hasard explique Thierry Vaucel, chargé de mission au CRAC. "*C'est le début de la saison taurine. On a commencé l'an passé avec 34 villes, Il y en 38 aujourd'hui. A Paris, ils étaient 250 pourtant ce n'est pas une ville taurine. On a déjà pris des contacts avec des associations en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud pour que ce 10 juin devienne LA journée anti-corrida.*"

