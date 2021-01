Une quinzaine d'écoles privées de chauffage pour la rentrée à Marseille

C'est une rentrée glacée à laquelle ont eu droit ce lundi des centaines de petits Marseillais dans les écoles publiques. En effet une quinzaine d'écoles ont été privées temporairement de chauffage. "Dans tous les cas, les chaufferies ne sont pas hors service, précise Pierre-Marie Ganozzi joint par France Bleu Provence. Il peut s'agir de pannes électriques, une chaufferie à rallumer manuellement ou l'absence d'un technicien malade et non remplacé", explique l'adjoint au maire de Marseille, chargé notamment des 470 écoles de la ville.

"A l'arrivée à l'école il y avait environ neuf, dix degrés dans les classes", témoigne Emmanuelle Martin-Cassar, de l'école élémentaire de la Pointe Rouge (8e), l'une des quinze écoles privées de chauffage pour la rentrée ce lundi. Heureusement pour les élèves et les enseignants, la directrice a rapidement contacté l'entreprise chargée de l'entretien et un technicien "a pu remettre la chaufferie en route en milieu de matinée. Après faut le temps de chauffer les grandes pièces".

Retour à la normale ce mardi

Pierre-Marie Ganozzi promet "un retour à la normale" ce mardi, même si l'élu du Printemps Marseillais, aux responsabilités depuis juillet 2020 connaît l'ampleur du défi qui l'attend pour remettre à niveau les écoles de la ville. "Certaines de ces chaufferies ont connu Gaston Defferre (maire de 1953 à 1986, ndlr), rappelle l'adjoint du nouveau maire PS, Benoît Payan, donc il est temps de les changer, il est temps de trouver de nouvelles solutions pour faire en sorte que les enfants de Marseille puissent, en hiver comme en été, travailler dans des conditions correctes".

200 millions d'euros pour rénover les écoles

Invité de France Bleu Provence lundi 4 janvier, le maire Benoît Payan a rappelé que la rénovation des écoles de Marseille est l'une des trois priorités de son mandat avec "le logement et la crise sanitaire". La ville a débloqué 30 millions d'euros en juillet 2020 pour les travaux d'urgence. "12 millions ont déjà été utilisés pour la mise en sécurité et les conditions d'accueil et de travail dans les écoles les plus dégradées, détaille Pierre-Marie Ganozzi, l'objectif c'est de régler 90% de l'urgence d'ici la fin mars 2021".

Après l'urgence, le chantier des écoles va s'étaler sur la durée du mandat. Il faut dire que la remise à niveau des 470 écoles marseillaises nécessite 200 millions d'euros. La mairie cherche désormais des financements en ouvrant toutes les portes. "Il ne s'agit pas de faire l'aumône à qui que ce soit, assure Pierre-Marie Ganozzi, il s'agit d'aller chercher l'argent partout où c'est possible. L'Etat, l'Union européenne car la ville de Marseille ne touche quasiment aucun argent de l'Europe et ce n'est pas normal. On ira chercher à la Région, à la Métropole, bref partout où ce sera possible. Ma stratégie est de rattraper le retard et d'avoir de l'ambition pour nos écoles".