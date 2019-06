Une quinzaine d'enfants victimes d'un coup de chaud lors de la rencontre avec Thomas Pesquet à Louverné

Louverné, France

C'est un couac dans la belle journée qui devait se dérouler sur le site Echologia à Louverné entre 1.500 élèves de la Mayenne et Thomas Pesquet. Le célèbre astronaute français venait parler environnement et réchauffement climatique. Ironie du sort, à cause de la chaleur, une quinzaine d'enfants ont été pris en charge par les pompiers, victimes d'un coup de chaud. Les enfants vont bien d'après les pompiers. Aucun n'a été transporté à l'hôpital.

Les enfants se tenaient debout devant une scène pour écouter Thomas Pesquet, une plaine ensoleillée où l'ombre se faisait rare. Malgré le port de la casquette obligatoire, cela n'a pas suffi, suscitant l'incompréhension de certains parents par rapport au dispositif prévu par les organisateurs de l’événement.

"On a essayé de trouver un coin pour pique-niquer mais rien a été prévu à cet effet. On s'est retrouvé sur un chemin en terre, il n'y avait aucun lieu ombragé. La scène où devait parler Thomas Pesquet était exposée en plein soleil, la chaleur est montée. Son intervention a commencé et puis au bout d’un instant le directeur du cabinet du Préfet a décidé d'y mettre fin parce que les systèmes de brumisateurs fonctionnaient mal et que des enfants commençaient à se sentir mal. Les pompiers et la Croix Rouge ont fait des allers retours. Tout le monde semblait débordé (...) Les organisateurs semblaient ne pas avoir pris la mesure de la situation" explique Gwendal, un parent d'élèves de St-Berthevin et accompagnateur.

La séance de questions-réponses prévue initialement avec Thomas Pesquet a donc été annulée.