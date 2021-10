Une quinzaine de cas d'abus sexuels dans l'Eglise signalés en Dordogne, selon l'évêque de Périgueux

L'évêque de Périgueux et Sarlat a révélé ce mercredi matin sur France Bleu Périgord qu'une quinzaine de violences sexuelles au sein de l'église ont été remontés à la commission Sauvé. Une douzaine concernent des faits anciens. Une procédure est en cours en justice.

L'évêque de Périgueux et Sarlat, Philippe Mousset, le 6 octobre dans les studios de France Bleu Périgord.

Cinq cas de violences sexuelles commises au sein de l'Eglise en Dordogne ont été transmis à la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase), a révélé Monseigneur Philippe Mousset, l'évêque de Périgueux et Sarlat sur France Bleu Périgord ce mercredi matin : "Une cellule d'écoute existe au sein du diocèse depuis 2016, elle a été saisie à cinq reprises, par cinq personnes. Quatre ont été victimes de religieux ou de prêtres qui sont décédés. Mais je leur ai demandé de faire un récit précis afin qu'ils puissent l'envoyer à la commission Sauvé".

Cinq victimes ont témoigné auprès de la cellule d'écoute du diocèse

Le cinquième cas concerne un "religieux extérieur au diocèse", soupçonné d'avoir agressé une femme adulte à l'abbaye d'Echourgnac il y a deux ans. Un cas qui a "fait l'objet d'un signalement" et d'une enquête de la justice, selon Philippe Mousset.

Sans aucune ambiguité, je dis : j'ai honte. C'est un rapport accablant. Il doit y avoir un avant et un après

L'évêque parle également de "10 à 12 cas anciens" qui ont également été transmis à la commission présidée par l'ancien magistrat Jean-Marc Sauvé. "Des affaires très anciennes", selon lui, où souvent "les victimes elles-mêmes sont décédées". Elles ont été identifiées après un travail dans les archives diocésaines. Mais l'évêque reconnaît qu'il existe probablement beaucoup plus de victimes qui ne se sont pas signalées en Dordogne.

Douze cas anciens depuis les années 1950 en Dordogne

Depuis qu'il est en poste comme évêque en Dordogne en 2004, Philippe Mousset n'a "pas eu de cas de pédocriminalité". Le seul cas d'agression sexuelle, mais sur une personne majeure, remonte à trois ans. Un abbé avait été condamné à trois mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel sur un jeune homme qu'il avait accueilli au presbytère de Thiviers, selon un article de nos confrères de Sud Ouest à l'époque : "J'avais procédé à un signalement, et encouragé la victime qui est venue me voir à le faire", explique aujourd'hui l'évêque.

Monseigneur Philippe Mousset, membre de la direction de la conférence des évêques de France, était à la remise du rapport de la Ciase à Paris. Son président Eric de Moulins-Beaufort a dit la "honte" et "l'effroi" face au constat dressé par les experts, qui estiment à 330 000 le nombre de victimes de religieux, clerc et laïcs rattachés à l'Eglise en France depuis 1950. L'évêque de Périgueux lui emboite le pas : "Sans aucune ambiguité, je dis : j'ai honte. C'est un rapport accablant. Il doit y avoir un avant et un après".