Une quinzaine de demandes de débaptisations dans la Manche depuis le 1er janvier

Manche, France

Certains fidèles ne veulent plus être considérés comme catholiques. C'est l’une des conséquences des récentes affaires d'abus sexuels dans l'Église : les demandes d'apostasie, de débaptisations, se multiplient. Et plus particulièrement depuis le refus de la démission du cardinal Barbarin par le pape François après sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels d'un prêtre de son diocèse.

La Manche "n'échappe pas à cette tendance", souligne le père Thierry Anquetil, vicaire général du diocèse de Coutances-Avranches. En effet, selon les chiffres avancés par le diocèse, on a enregistré une quinzaine de demandes depuis le 1er janvier, soit en moins de trois mois. Un chiffre à mettre en parallèle avec la trentaine pour toute l'année 2018.

"J'en prends profondément acte. Ces demandes sont le signe d'un malaise. Nous sommes très attentifs à tout ce qui nous est renvoyé. Je comprends très bien, ou j'essaye, que l'image qui est renvoyée atteint la crédibilité du message, et que ces personnes veulent manifester leurs distances par un acte concret" - Père Thierry Anquetil, vicaire général du diocèse de Coutances-Avranches

Pour faire une demande d'apostasie, il faut envoyer une lettre au diocèse, avec justificatif d'identité. Une annotation est faite sur les registres de la paroisse de baptême et de la chancellerie (une copie est d'ailleurs envoyée aux demandeurs). "La procédure interne suivie est strictes, confidentielle, conforme aux dispositions des lois civiles et canoniques", précise le diocèse.

Le poids des affaires

Les motifs invoqués par les demandeurs :

Dans un cas sur deux, le problème de la pédophilie et des abus sexuels dans l'Eglise est invoqué

L'opposition de l'Eglise au mariage de personnes du même sexe

Le fait que ces personnes aient été baptisées enfant et qu'elle veulent désormais se séparer de l'Eglise.

Dans le diocèse de Coutances-Avranches, les demandes concernent des personnes majeures, et dans 50% des cas, elles n'habitent plus dans la Manche.