Une quinzaine de familles dans le doute après la fermeture de leur auto-école à Essert, près de Belfort

La quinzaine d'élèves de l'auto-école l'a appris par hasard. Des portes closes, et plus de réponse au téléphone. L'auto-école Klopfenstein de la petite commune d'Essert, dans le Territoire de Belfort, a été placée en liquidation judiciaire mi-janvier. Au total, une quinzaine d'élèves sont aujourd'hui dans le flou. C'est en raccompagnant une amie de sa fille, élève dans cette auto-école, que Nathalie* a appris la nouvelle. Depuis, la mère de famille ne trouve pas de réponse à ses questions : "comment procéder ? Quelles démarches dois-je faire pour récupérer son dossier et pouvoir réinscrire mon enfant dans une autre école ?". Une situation compliquée, d'autant plus que sa fille n'est plus qu'à quelques leçons avant de pouvoir passer l'examen.

En cause, selon le Tribunal de commerce de Belfort : des problèmes de trésorerie depuis plusieurs années déjà. L'entreprise familiale, un père et son fils, a mis la clef sous la porte. Il devrait donc probablement être très difficile pour les élèves de récupérer les sommes déjà versées à la société.

L'auto-école s'est engagée auprès du Tribunal de commerce à rendre les dossiers de tous élèves. Mais pour l'instant, toujours aucune nouvelle. "C'est une question d'honnêteté. La moindre des choses c'est de prévenir les gens et de leur permettre de s'inscrire ailleurs". Nathalie* envisage de porter plainte pour abus de confiance. Pour ça, elle devra d'abord attendre la confirmation que l'entreprise n'a plus assez d'argent pour rembourser les élèves inscrits. Le Tribunal judiciaire sera alors saisit. Une procédure qui peut durer plusieurs mois. Le Tribunal de commerce de Belfort conseille à toutes les familles concernées de se manifester.