Une quinzaine de policiers lavallois rendent hommage à leurs confrères décédés

Laval, France

Ils ont rendu hommage à trois d'entre eux, en silence. Une quinzaine de policiers lavallois se sont rassemblés ce mardi midi devant le commissariat de Laval, après la mort de trois policiers ces derniers jours en France.

Deux se sont suicidés ce lundi, un policier de 52 ans au Centre de rétention administrative de Rennes, et une policière de 52 ans dans les locaux du commissariat de Saint-Nazaire. Un autre policier a été tué, percuté par un fourgon dans la région lyonnaise.

Leurs confrères lavallois dénoncent le manque de moyens, ainsi que la pression et les violences qu'ils subissent en intervention.

"C'est un message de soutien, on est une grande famille, on essaie de se soutenir. On a eu des collègues qui ont été gravement blessés, qui ont été en arrêt pendant plusieurs mois. On sent de la tension à chaque fois qu'on intervient. Certains collègues sont lassés, à bout, au bord du burn-out. Il faudrait plus de formations sur les gestes de défense, et plus d'effectif. On se demande ce que ça va devenir. On n'est pas loin de la guerre civile dans certains cas", estime Emmanuel Lenglumé, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale.