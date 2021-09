Une quinzaine de tourangeaux toujours pas payés, plus de deux mois après avoir encadré un séjour du SNU

Ils ont travaillé, mais n'ont toujours pas été payés ! Et cela fait maintenant plus de deux mois que cela dure. Une quinzaine de tourangeaux ont participé cet été, du 20 juin au 2 juillet dernier, à un séjour de cohésion du SNU, le Service National Universel, dans un camping de la Ville-aux-Dames. Ils ont encadré 80 jeunes de 15 à 16 ans venus d'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher. Au programme pendant 15 jours, activités sportives et pédagogiques, sans oublier le lever du drapeau dès 7h du matin.

Une lettre, restée sans réponse pour le moment

Plus de deux mois après, ces encadrants n'ont donc toujours pas été rémunérés par l'Education Nationale ! Une situation similaire à d'autres départements, qui fait bondir Rémi Leveau. Lui a fait partie des 14 encadrants. Tous ensemble, ils viennent de faire parvenir une lettre aux parlementaires, au ministère de l'Education Nationale, à la secrétaire d'Etat chargée du SNU, sans réponse pour le moment.

Personne n'a touché un centime. Rien n'a été calé - Rémi Leveau

Malgré les promesses du ministère, Rémi Leveau est toujours en attente de ces 2 à 2500 euros qu'il devrait toucher. "Personne n'a été rémunéré, que ce soit le personnel de direction, le personnel support dont je faisais partie et les tuteurs des maisonnées. Personne n'a touché un centime. On nous a fait signer nos contrats en cours de SNU. On a commencé à travailler sans contrat en faisant confiance, parce que les valeurs de la République et leur défense nous tiennent tous à coeur. Rien n'a été calé, ni financièrement je pense, ni administrativement. Parce que, encore aujourd'hui, alors que c'est le rectorat qui doit signer nos contrats, on ne les a toujours pas eus en retour".

Quel avenir pour le SNU dans ces conditions ?

Le SNU n'est basé que sur la base du volontariat pour l'instant, mais il pourrait être généralisé à tous les jeunes de 16 ans d'ici 2022/2023. Rémi Leveau ne voit pas bien comment cela pourrait fonctionner. "J'ai beaucoup de réserves sur le fait qu'avec une telle désorganisation en terme de ressources humaines, le généraliser dans des conditions comme ça, c'est extrêmement compliqué. On nous a beaucoup parlé de fidélisation de l'équipe au début du séjour, de cohésion. Je ne suis pas sûr que ceux qui aujourd'hui n'ont pas leur rémunération deux mois après avoir effectué ce service veuillent se réengager l'année prochaine".

Le rectorat a renvoyé France Bleu Touraine vers le ministère de l'Education nationale, qu'il était impossible de joindre ce lundi après-midi. Celui-ci aurait fait savoir aux intéressés que leur paye allait tomber fin aout, puis fin septembre. Mais eux ne voient donc toujours rien venir. Certains des encadrants ont même appris qu'ils ne seraient finalement payés que pour deux jours de formation, alors qu'eux en ont effectué trois en amont du séjour.