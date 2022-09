Une rallonge de quatre millions d'euros pour les pompiers des Pyrénées-Orientales

Après un été chargé en interventions, le Département des Pyrénées-Orientales annonce plus de quatre millions d'euros supplémentaires pour le budget 2022 des pompiers. Cette rallonge sera comprise dans le budget de l'année prochaine.

Le nombre d'interventions des pompiers des Pyrénées-Orientales a augmenté de 10% par rapport à 2019. De plus, les prix de l'électricité et des carburants ayant augmenté, le Département a décidé d'ajouter au budget de l'année une rallonge de plus de quatre millions d'euros. "C'est une augmentation pour 2022, mais ce sera également intégré au budget de l'année prochaine", précisait ce jeudi matin la présidente du SDIS des Pyrénées-Orientales et du Département, Hermeline Malherbe.

Avec cette rallonge budgétaire, le SDIS va embaucher 21 pompiers professionnels et 120 pompiers volontaires. Pour ces derniers, une journée est organisée à la caserne de Perpignan-Sud le 17 septembre.

à lire aussi VIDÉO - Les pompiers des Pyrénées-Orientales à la pointe sur les feux tactiques