Une rançon de 500.000 euros demandée à la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue !

C'est la première fois que la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue est victime d'une telle attaque informatique, sans doute partie de l'étranger. Il était 4 h42 exactement ce vendredi matin lorsque des pirates se sont introduits à distance dans les serveurs de la collectivité. Tous les fichiers ont été cryptés et sont depuis inutilisables. "Aucun fichier n'est exploitable et on nous réclame une rançon de 500.000 euros pour récupérer la clé de décryptage !" déplore le maire Pierre Gonzalvès.

Il faudra des jours de travail pour tout rétablir

Heureusement, les données municipales étaient stockées en double dans un serveur externe indépendant. Elles ne sont donc pas perdues mais il faudra plusieurs jours de travail aux services techniques et aux informaticiens de la ville pour récupérer et réinstaller les fichiers, les uns après les autres. En attendant, c'est toute l'administration municipale qui va fonctionner au ralenti prévient le maire Pierre Gonzalvès. Il lance d'ailleurs aux habitants "un appel à la patience et à la compréhension." Une certitude en revanche "pas question de verser un seul euro à ces pirates" contre lesquels la ville a déposé plainte contre X.