Une rave-party ce week end dans le sud marnais

Vendredi 21 avril, le préfet de la Marne avait publié deux arrêtés préfectoraux interdisant le transport de matériel de sonorisation et tout rassemblement festif à caractère musical. Cela n'a pas empêché l'organisation d'une rave-party, dans un champ privé, aux abords des communes de Villeseneux et Germinon. Une fête non autorisée qui a rassemblé près d'un millier de personnes, samedi soir, selon les observateurs. La musique s'est arrêtée ce dimanche midi et les participants ont quitté les lieux. Il est à noter, nous a dit une habitante, que le site a été nettoyé et tous les sacs poubelles entassés au même endroit. Reste que le propriétaire va sans doute, ces prochaines heures, constater, quelques dégâts. Ce week end, il a publié une vidéo sur son compte twitter.

ⓘ Publicité